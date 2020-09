Juventus, Pirlo: “Buon inizio, voglio più aggressività nella riconquista della palla”

La Juventus riparte da Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico dei bianconeri conduce l’allenamento della sua squadra e commenta l’andamento della preparazione ai microfoni di JTV: “Ho avuto buone impressioni, abbiamo iniziato bene con entusiasmo e voglia di fare. Dopo pochi giorni sono andati via i ragazzi con le nazionali ma continuiamo il lavoro con quelli che sono rimasti qui. I ragazzi sono vogliosi di far bene, hanno trovato una nuova metodologia di lavoro con magari esercizi nuovi che non hanno mai fatto e quindi già questo porta entusiasmo”.

DIREZIONE GIUSTA

Pirlo commenta anche il percorso di crescita della squadra: “Il percorso sarà lungo anche perché non abbiamo tanto tempo per lavorare con molti giocatori che sono via e tanti magari che devono ancora ampliare la rosa, però con quelli che abbiamo a disposizione stiamo lavorando bene. Spero già dalla prima giornata di aver trasmesso dei concetti sui quali stiamo lavorando e sperare di trovare qualcosa in mezzo al campo. L’aggressività e la voglia di riconquistare la palla appena persa. Questa è una cosa su cui stiamo lavorando parecchio anche perché guardando l’ultima Champions League le squadre arrivate fino in fondo sono quelle che cercavano di recuperare la palla nel minor tempo possibile. Quella deve essere una caratteristica che ci deve contraddistinguere”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE