Juventus, Pirlo: “Buona risposta. Ho parlato con Arthur e preferisce…”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della gara contro il Bologna: “Era importante dare intensità e lo abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo – afferma il tecnico bianconero – , dove abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla. Abbiamo dato una risposta importante. Se non riesci a far gol le gare restano sempre in bilico. Ci hanno pressati alti ma siamo stati molto bravi”. Poi Pirlo parla della crescita di Arthur: “Abbiamo parlato, lui preferisce giocare leggermente più avanzato lasciando compiti difensivi ad un altro centrocampista. Lo fa molto bene, ha grande visione, tiene bene la palla e ci dà i tempi giusti”.