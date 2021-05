Juventus, Pirlo: “Ci deve bruciare vedere venire allo Stadium nuovi campione d’Italia”

La conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia del match contro l'Inter

Vigilia di derby d'Italia per la Juventus che affronterà domani alle 18 l'Inter già sazia per aver vinto il suo diciannovesimo titolo. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha presentato il match contro i campioni d'Italia : “Ci deve bruciare vedere venire allo Stadium la nuova squadra campione d’Italia. Ma le motivazioni saranno tante anche per l’obiettivo che dobbiamo raggiungere, abbiamo ancora possibilità per la Champions. Ci teniamo, a partire dalla classifica.

INTER NON DEMOTIVATA - Pirlo non nasconde che si aspetta una capolista già con la testa in vacanza: "Arriverà con la formazione migliore, cercheranno in tutti i modi di vincere la partita, conoscendo il mister ma anche conoscendo cosa significa Juve-Inter a livello calcistico. Sarà importante non solo per noi ma anche per loro per far vedere che sono i campioni d’Italia e dimostrarlo sul campo” -riporta Gazzetta.it. Sul merito: “Non so se la rosa dell’Inter era più competitiva, ma se sono arrivati a vincere il campionato vuol dire che hanno fatto meglio: sono stati più regolari, dopo tanti anni senza successi hanno avuto più fame di noi. Le due rose sono molto valide, loro sono stati più bravi. Vinto loro o perso noi? E’ sempre un insieme di fattori: complimenti all’Inter, ma noi potevamo fare molto di più”.