Juventus, Pirlo: “Ci siamo adattati alla Roma. Abbiamo ritrovato entusiasmo”

La Juventus non sbaglia e fa suo l’anticipo del sabato pomeriggio. I bianconeri battono la Roma per 2-0 e tengono il passo dell’Inter, mettendo pressione al Milan.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo commenta il successo ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo preparato questo tipo di partita. Sapevamo che non era facile andare a prendere la Roma con intensità. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, benissimo le marcature preventive. Quando non riuscivamo ad andare a prenderli, li abbiamo aspettati. Chiellini sta facendo quello che facevamo. Per adesso sta bene. Abbiamo ritrovato entusiasmo, ci siamo ricompattati. Siamo più attenti in fase difensiva. Mi sono sempre sentito bene in questo gruppo. Si vede dall’atteggiamento avuto dai campioni. Abbiamo fatto la partita che ha fatto la Roma all’andata. Stavolta abbiamo studiato la partita al contrario e abbiamo sfruttato gli spazi da loro lasciati. Può capitare anche in futuro di riproporre questa strategia. Quanto sono cresciuto? Ho sempre la stessa statura (ride ndr.). Ho una grande squadra che mi segue e una società forte che mi appoggia. Non tutte le partite sono uguali. In Italia c’è tanto tatticismo. Giocare sempre allo stesso modo diventa troppo schematico”.