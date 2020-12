Juventus, Pirlo: “Condannati dagli episodi. Inter e Milan sono favorite per ora”

Crolla clamorosamente la Juventus in casa contro la Fiorentina. I bianconeri, apparsi poco lucidi e incisivi, subiscono tre reti e rischiano di perdere ulteriore terreno rispetto a Milan e Inter.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza i motivi del k.o. contro i viola ai microfoni di Sky Sport: “Siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato fin dai primissimi passaggi. Quando si entra con questa testa, si va incontro a queste figuracce. Poi diventa tutto difficile recuperare. Arbitraggio? Le immagini mi sembrano chiare. L’espulsione di Cuadrado è netta, ma mi sembra che ci siano due episodi anche a nostro favore. Se fossimo stati in parità numerica, sarebbe stato diverso. Capita di non essere al 100%. Abbiamo regalato un gol e un giocatore. Ora recuperiamo le forze e proviamo a ripartire con la stessa forza. Abbiamo fatto alcune partite buone e altre meno. Non sono preoccupato perché nel secondo tempo eravamo entrati con il piglio giusto. Potevamo recuperarla, ma gli episodi non sono girati a favore. Noi ci sentiamo forti, ma se le milanesi sono davanti vuol dire che sono le favorite. Napoli? Noi non possiamo far niente. Mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dire niente con perdite pesanti”.