Juventus, Pirlo: “Contro il Milan ripartiremo da abbraccio al 90° di Udine”

Il mister bianconero ha presentato il match contro l'undici rossonero

Sarà una sfida che vale molto più di tre punti quella in programma domani sera allo Stadium tra la Juventus e il Milan. In palio c'è la qualificazione alla prossima Champions League, corsa fattasi più in salita dopo il successo del Napoli sul terreno dello Spezia. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta in sala stampa il match: "Per la gara di domani avremo tutti i giocatori a disposizione, è rientrato anche Demiral. Si sono allenati tutti bene in questi giorni, di conseguenza potrò scegliere con grande calma la migliore formazione possibile. Mi aspetto una bella partita, un match aperto. Sarà fondamentale partire sin dall’inizio con la giusta concentrazione. Sono sicuro che scenderà in campo una squadra molto determinata a ottenere il massimo risultato possibile. La gara di domenica scorsa vinta a Udine ci ha dato nuova linfa. E siamo felici che sia stato Cristiano a ribaltare il risultato contro l'Udinese. Cristiano ha un bel rapporto con tutti, l'abbraccio finale è stato vista come l’unione di tutto il gruppo, ripartiremo da quell’abbraccio di tutto il gruppo dopo il secondo gol. Siamo tutti concentrati e coesi, è stato un significato importante per quello che cerchiamo. Sono sicuro che domani affronteremo bene la partita, la settimana è stata trascorsa con entusiasmo e concentrazione. Vedo i ragazzi sul pezzo e questo mi fa stare sereno".