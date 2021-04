Juventus, Pirlo: “Contro il Parma partiti con atteggiamento giusto”

La Juve risponde presente per la qualificazione alla prossima Champions

Sotto di un gol contro il Parma, la Juve ribalta il risultato con la doppietta di Alex Sandro e l'incornata di de Ligt. Il brasiliano non può che essere soddisfatto per il successo e per i due gol segnati e mister Pirlo può godersi la reazione di orgoglio della squadra. Questo al termine dell'incontro il commento del tecnico. «Il nostro primo avversario a volte è la testa, ma oggi siamo partiti con il giusto atteggiamento e non era facile, siamo rimasti in campo con la giusta concentrazione nel secondo tempo siamo migliorati come fluidità, riuscendo a giocare tra le linee. Dybala è molto bravo a farlo, anche se nel primo tempo era un po' distante tra le linee di passaggio e durante l'anno ci è mancato, perché è un giocatore importante. Questa sera è migliorato con il passare dei minuti e ha fatto una grande partita. Buffon? Lo conosco da quando avevamo 16 anni e siamo ancora insieme. È una persona straordinaria e un campione assoluto e ci dà grande energia quando scende in campo».