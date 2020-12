Juventus, Pirlo: “Contro il Torino partita difficile ma non pensiamo al Barcellona”

Primo derby da allenatore per Andrea Pirlo tecnico della Juventus che ai microfoni di Juventus Tv ha presentato la sfida contro il Torino in programma alle ore 18 nello stadio bianconero. “È una stracittadina importante per tutte e due le tifoserie. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. È sempre una partita bella da giocare perché dentro ci sono tante emozioni. Speriamo di fare una grande gara. Speriamo di recuperare qualche forza in queste ultime ore dopo la partita dell’altra sera -riporta tmw.com-. Ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante perché ci serve per continuare il nostro cammino in campionato. Il Torino ha una buona squadra, costruita bene e con un ottimo allenatore. Ultimamente ha cambiato qualcosa però esprime sempre un calcio propositivo con ottimi elementi in tutti i reparti. Sarà una partita difficile da giocare ma sarà una settimana bella e lunga. Però l’obiettivo ora è catapultarci sul derby di domani che è la partita più importante. Pensiamo partita dopo partita e non subito al Barcellona”. Bianconeri in classifica a -6 dal Milan, granata terzultimi. La Juve vuole avvicinarsi alla vetta, il Toro cerca serenità. In passato solo un incrocio con un rendimento peggiore.