Juventus, Pirlo: “Contro la Lazio vorrei vedere una squadra che domina il match”

Domani “lunch match” per la Juventus che sarà di scena all’Olimpico per il match di Serie A contro la Lazio. L’allenatore bianconero Andrea Pirlo presenta la sfida ai microfoni di Juventus Tv. “Mi piacerebbe vedere una squadra sicura che abbia il dominio della partita. Essere sempre nelle posizioni giuste all’interno di una partita difficile come quella di domani. Potrebbe essere un bel gradino da scalare. Sarà sicuramente una bella partita perché Lazio-Juventus è una partita bella da giocare. Sarà una partita difficile, la Lazio è una grande squadra e l’ha dimostrato negli ultimi anni e quindi sarà una gara difficile da giocare ma entusiasmante. Abbiamo immaginato il loro classico 3-5-2 con una difesa molto accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i loro attaccanti e con Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non dare il via ai loro contropiedi” Siamo in costruzione però i punti com’è normale che sia contano e le partite sono sempre più importanti. Domani lo è sia per la classifica che per la costruzione della squadra e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi”. Morata? E’ sempre al centro del gioco, noi coinvolgiamo molto i nostri attaccanti e lui si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui quando l’abbiamo preso e ci puntiamo ancora di più adesso che sta bene”.