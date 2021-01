Juventus, Pirlo: “Dopo la vittoria contro il Napoli punteremo a vincere tutto”

Primo trofeo per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo che ha sollevato la Supercoppa dopo il successo contro il Napoli. Il mister bianconero ha commentato così la vittoria al termine del match del Mapei Stadium,: “Stasera volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica, ma che siamo un gruppo diverso e avevamo ancora fame. La Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere. Ci concentreremo via via su tutte le partite. Abbiamo puntato tanto sull’orgoglio, era importante sacrificarsi l’uno per l’altro perché sapevamo di non essere quelli di domenica. Quando giochiamo con questa intensità non diamo respiro agli avversari e abbiamo di più il possesso della palla”.