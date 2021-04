Juventus, Pirlo: “Dybala è un valore aggiunto. Uno come lui lo fai giocare il più possibile”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli. Questo il suo commento al match, riportato dal sito ufficiale della società:

“Abbiamo lasciato molti punti per strada perché non sempre abbiamo saputo essere incisivi, soprattutto in partite sulla carta più abbordabili e, in un campionato in cui tutte le squadre sono preparate al massimo, non te lo puoi permettere. Con lo spirito di oggi, con questa voglia di vincere e sacrificarsi per il compagno alla fine porti a casa i risultati. Oggi abbiamo scelto questo tipo di atteggiamento tattico, con Danilo a fare il centrocampista aggiunto per liberare spazio in ampiezza. L’abbiamo fatto bene, anche se non sempre abbiamo sfruttato la superiorità numerica in contropiede e quando hai queste occasioni devi fare gol. Dybala? Quando hai un giocatore come lui a disposizione cerchi di farlo giocare il più possibile, è sicuramente un valore aggiunto. Gli errori commessi serviranno per il futuro, ora abbiamo l’obiettivo di giocare al meglio queste dieci partite che restano e prepararci per la finale di Coppa Italia“.