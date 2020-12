Juventus, Pirlo: “Dybala ha bisogno solo di continuità”. Le motivazioni del suo avvio flop

La Juventus aspetta Paulo Dybala che in questa stagione non sta incidendo come in quella scorsa. L’argentino ha fallito anche a Benevento dove si è trovato sul piede sinistro una palla da trasformare in gol. Poteva cambiare tutto: il resto del match contro i ragazzi di mister Inzaghi, e quindi la classifica della Juve, ma anche, forse, la stagione di Paulo. Ci sono motivazioni di varia natura: tattica, psicologica, fisica. Le ultime sono state le più esplorate e credibili nelle scorse settimane. Ha cominciato la stagione rincorrendo per l’infortunio alla coscia. Poi sono arrivati l’infezione urinaria e gli antibiotici: allenamenti a singhiozzo, partite saltate, forma tutta da ritrovare. Ora però Paulo è a disposizione da un mese abbondante, in cui è stato reinserito gradualmente, anche perché l’esplosione del “Moraldo” non induceva alla fretta. Sabato per 30 minuti si sono riviste “gamba” e guizzi. Il calo seguente è in parte imputabile alla forma non perfetta. Ma col fisico non si spiega tutto.

Continuità – Il numero 10 in questo inizio di stagione ha faticato spesso, se non in ogni partita, a trovare la giusta posizione in campo. Pur partendo dalle stesse zolle di sempre, la voglia di toccare palloni lo induce spesso a rientrare verso la metà campo, ad allontanarsi da quell’area dove potrebbe essere più decisivo. Non è un’indicazione in senso stretto di Pirlo, e nemmeno una necessità dettata dalla presenza dei compagni di reparto -come riporta Gazzetta dello Sport – . Sembra più una tendenza innata al “trequartismo” che però finisce con l’adattarsi male allo schieramento attuale, rischiando anche di lasciare Morata o Ronaldo soli in mezzo ai difensori. Lontano dalla porta anche il quasi 90% di passaggi riusciti non sono decisivi. Con l’ingresso di Kulusevski, che partendo da destra si accentrava, il 10 ha finito per spostarsi all’ala destra: meccanismi da oliare. C’è poi anche una componente psicologica, la necessità del giocatore di sbloccarsi e tornare a sentirsi decisivo come prima dell’infortunio che ne ha chiuso in anticipo la scorsa stagione. I gol al Ferencvaros, non decisivi e su omaggio troppo gentile dei difensori, non sono bastati a far scattare la convinzione del «sono tornato». La prossima occasione non tarderà, sabato nel derby senza Morata tocca ancora a lui. Sembra un buon contesto, per tirarsi fuori “dal pozzo”. Oggi Pirlo in conferenza stampa ha detto che Dybala ha bisogno di continuità per tornare ad essere quel calciatore che si è visto la scorsa stagione quando fu giudicato dalla Lega A il migliore di tutti.