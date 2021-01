Juventus, Pirlo elogia Chiesa: “Ha portato fame e freschezza. Ora vedo la squadra che mi piace”

La Juventus supera anche la Sampdoria e continua a tenere il passo del Milan capolista. I bianconeri restano a sette punti di distacco dalla vetta della classifica, ma con una partita in meno.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la situazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa ha portato energia, freschezza e fame. Si è approcciato con grandi campioni. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Siamo contenti delle sue prestazioni. Finalmente riesce a chiudere le azioni quando andiamo dall’altra parte. Possono capitare in tutte le partite le occasioni per lui. Peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Quando si resta in bilico, è normale che l’avversario possa rendersi pericoloso. Siamo stati bravi a gestire comunque il risultato. Per noi non è importante che Ronaldo segni in tutte le partita. L’importante è vincere. Quando i difensori difendono bene, vuol dire che c’è una buona pressione da parte della squadra. L0 abbiamo fatto benissimo per tutta la partita. Questa è l’idea che proponiamo. Non abbiamo mai pensato di prendere per forza un attaccante, abbiamo giocatori capaci di fare la punta. Per il momento siamo contenti della rosa che abbiamo a disposizione. Stiamo crescendo, assorbendo tutti i concetti. Le gare iniziali erano delle prove. Ora abbiamo trovato una certa fisionomia. Coppa Italia? E’ importante perché è un obiettivo a cui teniamo molto”.