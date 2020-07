Juventus, Pirlo: “Emozionato per essere tornato nel mondo bianconero. Sarri? Mi piace il suo calcio”

Nuova avventura per Andrea Pirlo alla Juventus. L’ex centrocampista come è noto sarà il nuovo allenatore della U23. Oggi presentazione ufficiale in sala stampa e prime parole da neo tecnico:«Ringrazio tutti, sono emozionato per il fatto di essere tornato in questo mondo, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è ripercorrere la strada da giocatore, con le medesime ambizioni. Ho seguito i giocatori dell’Under 23, sono migliorati perché allenandosi con la prima squadra e, dunque, con Sarri hanno avuto modo di migliorare. Il gioco del tecnico della prima squadra mi piace perché nel suo calcio il play gioca tantissimo palloni e mi sarei indubbiamente trovato bene. Sembra adatto alle mie caratteristiche»