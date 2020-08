Juventus, Pirlo: “Fantastica opportunità e orgoglioso della fiducia del club”

Prima parole espresse con un messaggio sul proprio profilo Instagram di Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus. L’ex centrocampista bianconero ha scritto: “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus.Pronto per questa fantastica opportunità!”. Il campione del mondo 2006 è alla prima esperienza in panchina e ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 2022.

STUDIA PEP

Andrea Pirlo sta frequentando il Master Uefa Pro, il massimo corso per allenatori. Un corso iniziato a settembre che si chiuderà con la presentazione della tesi (entro il 21 agosto) e successiva discussione. I compagni di corso raccontano che Andrea ha un’idea precisa in testa: ama un calcio di palleggio, con lo sviluppo del gioco dal basso, senza sistemi di gioco fissi, basato sulla ricerca della superiorità numerica. Per gli appassionati di calcio, sono concetti vicini al “gioco di posizione”, con la ricerca del “terzo uomo” (un compagno libero da cercare per sviluppare il gioco) come concetto base. Chi cerca riferimenti più pratici può guardare le evoluzioni di Guardiola – un tecnico che Pirlo ha studiato – e di De Zerbi. «Pirlo cercherà un calcio di qualità», ha detto Fabio Paratici ieri sera.