Juventus, Pirlo: “Genoa squadra che sa ripartire. Rossi è stato il nostro eroe”

Vigilia di campionato per la Juventus che domani sfiderà il Genoa al Ferraris. Il mister bianconero Pirlo presenta il match: “Dopo la bella prestazione in Champions League abbiamo bisogno di dare continuità e dimenticare il Barcellona. Manteniamoci su quei livelli per non andare incontro a brutte sorprese. Sono tutti a disposizione, compreso Morata a cui è stata tolta la giornata di squalifica ma sarà una sfida difficile in uno stadio importante, all’inglese. Ricordo ancora il gol che feci su punizione con la maglia della Juve. Il Genoa è una squadra che sa ripartire, con giocatori rapidi e di spessore fisico”. Pirlo poi ha avuto un pensiero per Paolo Rossi: “Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ci siamo visti qualche volta di sfuggita, però il suo ricordo al Mondiale del 1982 rimane indelebile. Ero molto piccolo ma quelle immagini sono storia, è stato il nostro eroe e non lo dimenticheremo mai”.