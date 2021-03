Juventus, Pirlo: “Giocata una partita deludente, ma per lo scudetto non cambia nulla”

Incredibile a Torino: la Juventus crolla in casa contro il Benevento. I bianconeri restano a meno 10 dall’Inter e rischiano di perdere ogni chance di lottare per il titolo. Uno scenario inaspettato a inizio anno.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo interviene ai microfoni di Sky Sport: “Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore e purtroppo abbiamo fatto una partita brutta. Il nostro obiettivo era vincere giocandola meglio e invece siamo incappati in una giornata storta in atteggiamento e situazione tecniche, e quando giochi così non porti avanti il lavoro. C’era la voglia di vincere ma sapevamo sarebbe stata difficile. Si difendono bene, bisognava avere calma ma abbiamo sbagliato tanto e purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato. Scudetto? Dobbiamo continuare a crederci e a fare il nostro lavoro per restare lì, il nostro obiettivo non cambia in alcun modo. Va cambiata la testa, indossiamo una maglia importante che va onorata”.