Juventus, Pirlo: “Ho chiesto a Ronaldo di guidare i giovani. Peccato per i punti persi”

La Juventus si ferma contro l’Hellas Verona. I bianconeri vengono fermati sull’1-1, complice la rete di Antonin Barak, che risponde a Cristiano Ronaldo. Ora si complica la rincorsa all’Inter capolista.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Dispiace perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Eravamo riusciti a passare in vantaggio ed era la cosa più difficile. Sul gol bisognava accorciare prima. Ci sono aspetti che fanno la differenza e che i giovani non capiscono. Quando si è in vantaggio, partite simili vanno portate a casa. Ho chiesto a Cristiano Ronaldo di farsi sentire. Peccato per i due punti lasciati per strada. Quando abbiamo iniziato a perdere aggressività con Chiesa e Demiral, sono aumentati i problemi. Sapevamo che l’iniziativa del Verona ci avrebbe creato problemi e costretto a sprecare energie. Le partite ravvicinate sono molte e i giocatori pochi. Certo, avere Morata e Dybala a disposizione sarebbe importante…”.