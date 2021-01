Juventus, Pirlo: “Importante questa vittoria. Guardiamo la classifica tra qualche mese…”

La Juventus si impone nel big match contro il Milan. Lo scudetto si riapre e i bianconeri tornano prepotentemente in lotta per conquistare il decimo campionato consecutivo. Il tecnico Andrea Pirlo commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Era importante questa partita. Non abbiamo i risultati delle altre squadre. Guardiamo gara dopo gara e poi vedremo dove saremo tra qualche mese. Era importante vincere questa gara, comandando contro la prima in classifica. Il ruolo di Chiesa è quello di esterno, forte nell’uno contro uno. A volte gioca a destra o a sinistra. Abbiamo fatto una buona partita. Sul gol del Milan prima bisognava fischiare la punizione a nostro favore… Certamente Danilo poteva essere più aggressivo. Tutto nasce da un fallo non fischiato. Dybala? Sono tutti titolari. Paulo ha avuto un sacco di problemi. Aspettiamo che sia al 100%”.