Juventus, Pirlo: “In porta gioca Szczesny, Chiellini dall’inizio, Dybala partirà dalla panchina”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Mercoledì mi hanno soddisfatto lo spirito, l’atteggiamento e la volontà, che dobbiamo mantenere anche domani. In porta giocherà Szczesny, mentre Dybala sta bene ed è pronto, anche se magari non dal primo minuto. Ci godiamo il fatto di avere finalmente Dybala a disposizione: è un giocatore che fa la differenza Anche Arthur e McKennie stanno bene e sono pronti per giocare, Demiral invece non ha ancora minutaggio, è stato fermo non solo per il Covid, ha bisogno di più tempo per giocare dall’inizio. Chiellini partirà dal primo minuto. Anche Kulusevski probabilmente partirà dall’inizio. Abbiamo il dovere di fare bene in tutte le partite che mancano, i nostri obiettivi sono sempre gli stessi: mercoledì c’è stata grande unità di intenti, e domani dev’essere lo stesso. Dò consigli tattici e tecnici a Chiesa; lui è bravissimo negli spazi e nell’uno contro uno, può ancora migliorare sulla gestione della palla e delle situazioni di gioco. Ha fame di calcio e tanta voglia di imparare, è una gran cosa. La scossa dopo Juve-Napoli? Abbiamo bisogno di dare continuità: dobbiamo affrontare domani con voglia feroce. Spero di avere la disponibilità di poter far giocare insieme Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Abbiamo perso tanti punti contro squadre più in basso di noi in classifica, è stata una nostra pecca, ma ci sono tanti punti in palio e vogliamo concludere alla grande“.