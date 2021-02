Juventus, Pirlo: “Inizio nervoso, poi ci siamo sciolti. Dobbiamo muoverci meglio”

La Juventus non sbaglia e travolge il Crotone. Un successo importantissimo per mantenere inalterate le chance di riconfermarsi campione d’Italia. I bianconeri sono ora terzi in campionato, scavalcando la Roma in classifica.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo partiti un po’ nervosi, forse le ultime due sconfitte ci avevano messo un po’ di nervosismo e non di lucidità soprattutto nel gioco con la palla. Poi sicuramente i due gol ci hanno agevolato, ci hanno dato più tranquillità, poi il resto l’abbiamo gestito bene. Ma l’inizio non è stato dei migliori: abbiamo sbagliato tanti passaggi, un po’ per frenesia, un po’ per voglia di andare subito a fare gol, però l’importante oggi era portare a casa i tre punti. Dobbiamo muoverci meglio, Morata non è al top. Viene da un periodo di influenze e non è stato bene, ha bisogno di tempo. Abbiamo Cristiano davanti, il gioco va sviluppato diversamente. Kulusevski non è un attaccante, cerchiamo più il gioco sugli esterni perché centralmente abbiamo pochi giocatori. Il gioco va fatto un po’ più in ampiezza per trovare Cristiano in area. Giocare al Parma è diverso che stare nella Juventus. Col Parma giocava in ripartenza e c’erano più spazi, con la Juventus le squadre si chiudono e ci sono meno spazi da attaccare. Non sta giocando nel suo ruolo, ma lo sta facendo bene e nella sua maniera. Gli chiediamo lavoro in fase di non possesso e ci sta dando una mano. Ma è un giocatore che può dare molto di più”.