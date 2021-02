Juventus, Pirlo: “La Roma gioca il miglior calcio in Italia”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo risponde alle domande dei giornalisti prima della sfida dell’Allianz Stadium contro la squadra giallorossa. “La Roma è una squadra che gioca il miglior calcio in Italia, dovremo stare molto attenti perché sono molto bravi nelle ripartenze con giocatori di grande gamba. Dovremo sbagliare poco per evitare di farli partire in contropiede”. Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

“E’ difficile trovare la perfezione, ma è difficile e stiamo cercando di migliorare partita dopo partita. Ma tutto viene piano piano, giocando e allenandosi. Speriamo di trovarla presto”, ha aggiunto. “Siamo al 70-80%, abbiamo la rosa quasi tutta a disposizione e ho la possibilità di scegliere la formazione partita dopo partita. Questa è una cosa molto importante”, ha ricordato Pirlo. “Siamo migliorati molto dal punto di vista dell’aspetto mentale, la sconfitta di San Siro ci ha aiutato a capire che bisogna essere sempre concentrati e avere grandi motivazioni in ogni partita, altrimenti, se non si e’ al top, e’ difficile giocare contro chiunque”. Per quel che riguarda l’infermeria, l’allenatore bianconero spiega: “Dybala si allena ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi, ma non sono ancora a disposizione”.