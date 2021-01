Juventus, Pirlo: “La vittoria in Supercoppa ci ha trasmesso entusiasmo. Mercato? Non ho bisogno di niente”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la partita di domani contro il Bologna: “La vittoria in Supercoppa ci ha lasciato in eredità grande euforia ed entusiasmo. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. Adesso i nostri pensieri sono rivolti al Bologna, siamo pronti per la partita di domani. Chiellini? Arriva da un lungo periodo di inattività, ma ha stretto i denti ed è riuscito a giocare tutta la partita contro il Napoli. Mercato? Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, non ho bisogno di niente. Siamo tranquilli con i giocatori che abbiamo, purtroppo in questa prima parte di stagione abbiamo avuto molti problemi fisici” – conclude l’allenatore bianconero – .