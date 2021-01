Juventus, Pirlo: “Mi aspetto un’Inter aggressiva, ma non firmo per il pareggio”

Giornata di vigilia in casa Juventus, l’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter: “Mi aspetto un’Inter inizialmente aggressiva che vorrà dare ritmo a questa partita, però noi ci siamo preparati anche per questo e non dovremo aver paura di andare a San Siro e fare la nostra gara. Siamo la Juventus quindi è giusto in un match così importante a dare impronta a quello che stiamo preparando e che abbiamo fatto in questi giorni. Se firmo per il pareggio? No, vogliamo andare a vincere. Rispetto Conte, sta facendo una gran carriera ma domani saremo avversari”.