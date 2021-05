Juventus, Pirlo: “Momento importante. Io sono traquillo. Morata ha un problema”

Le parole del mister bianconero verso la sfida di campionato

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo che domani affronterà l'Udinese in trasferta. Gara importantissima e da non sbagliare in ottica qualificazione ai posti che valgono la Champions League. Il tecnico ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa.

A livello personale: "Come sto io? Sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono tranquillo. La questione social con mio figlio? Sono in questo ambiente da anni, so cosa significhi essere un personaggio pubblico. Mi dispiace per mio figlio, che non c'entra nulla. Ma non deve fare caso a chi si nasconde dietro a una tastiera e guardare avanti".