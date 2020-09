Juventus, Pirlo: “Morata quello che cercavamo. Scudetto? Si parte tutti da zero…”

Conferenza stampa di vigilia per Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in vista della gara dell’Olimpico contro la Roma. Il neo tecnico bianconero affronterà la sua seconda gara ufficiale alla guida del club dopo il successo dell’esordio in campionato contro la Sampdoria.

Roma-Juventus, parla Pirlo

“Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata perché stiamo aumentando i carichi. I ragazzi rispondono bene”, ha esordito Pirlo. E poi sull’arrivo di Morata: “É un giocatore che conoscevo, ci ho giocato insieme, ha le caratteristiche che cercavamo, quelle di attaccare la profondità. Conoscevamo il giocatore, a livello tecnico e tattico era quello che cercavamo, non è stata una terza scelta”.

“Dzeko avversario? È un grande giocatore, poteva essere con noi ma la trattativa non è andata a buon fine e purtroppo domani sarà nostro avversario”. E su Dybala: “Oggi vedremo come sta e decideremo se portarlo o no. Viene da due mesi di infortunio, ha fatto un bel lavoro con carichi pesanti, quindi oggi valuteremo”.

In ottica scudetto, Pirlo ha poi concluso: “Si parte tutti da zero, si sono rinforzate tutte le squadre, sarà un campionato avvincente. Noi partiamo da 9 scudetti consecutivi, ma quando si ricomincia nessuno è avvantaggiato, dovremmo lottare dall’inizio alla fine per essere ancora i migliori”.

