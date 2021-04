Juventus, Pirlo: “Noi grande spirito. Fiorentina rivale storica. Il mio rapporto con CR7…”

Il tecnico bianconero in conferenza stampa

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo che domani sfiderà la Fiorentina per la 33^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Parma, la Vecchia Signora cerca conferme per continuare nella lotta ai posti che valgono la Champions League. Il mister bianconero ha presentato la partita contro la Viola nel consueto appuntamento con la stampa.

Fiorentina-Juventus, parla Pirlo

"Andiamo avanti insieme per raggiungere il nostro obiettivo", ha esordito Pirlo. "La Fiorentina lotta per non retrocedere, ma ricordiamoci l'andata. Abbiamo un grande spirito di rivalsa, la Fiorentina è un'avversaria storica; sarà una bella partita". "Loro sono aggressivi e compatti. Sappiamo cosa ci attende nel match con la Viola".

Sullo stato di forma dei singoli e su chi giocherà domani: "Passano le partite e Dybala mette minuti nelle gambe e sta sempre meglio; oggi valutiamo le condizioni di tutti. Cristiano Ronaldo? Ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene, anche le partite in allenamento". "Chiellini dovrebbe rientrare dall'inizio mentre Danilo dobbiamo valutarlo ma non dovrebbero esserci problemi". "Morata? Ci ha dato tanto all'inizio, ed è stato fuori solo per turnover. Contiamo su di lui al 100%". "Rabiot? Domani gioca dall'inizio".

Sulle voci sulla Superlega: "È normale che prima della partita contro il Parma si parlasse solo di quello e un po' ha influenzato anche i giocatori. Volevamo vincere per raggiungere la qualificazione in Champions e faremo così anche domani. Pensiamo solo a quello, le voci non ci interessano, anche se sappiamo che si potrà parlare di questo anche in futuro".