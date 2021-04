Juventus, Pirlo: “Non abbiamo affrontato tutte le gare allo stesso modo”

Il tecnico dei bianconeri commenta la sconfitta contro l'Atalanta

Lo stesso Pirlo ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: "E' stata fatta una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, poi gli episodi sono andati a loro favore. La partita è stata interpretata bene, con grande intensità e aggressività. Spiace, potevamo portare a casa almeno un punto. Dybala ha fatto un'ottima gara finché lo ha sostenuto il fisico. Non giocava da tantissimo tempo. Ha fatto una buona gara, non riusciva a tenere i novanta minuti ma fino a quando è stato in campo ha fatto bene. Ronaldo era impossibilitato. Anche Chiesa in settimana ha avuto qualche problemino, Danilo uguale. Chi era oggi a disposizione stava meglio, magari con qualcuno con qualche acciacco ma le possibilità per fare la partita c'erano ugualmente. Non abbiamo affrontato tutte le partite con la stessa motivazione e con la stessa aggressività. Quando le fai in questa maniera diventa più facile, purtroppo durante l'anno è capitato che non l'abbiamo avuta e abbiamo perso punti per strada. Sapevamo che sarebbe stata una partita del genere. L'Atalanta ti porta fare questo tipo di partita con duelli uno contro uno a tutto campo. Abbiamo tenuto bene il possesso in tanti frangenti, hanno coperto tutti bene il campo. Però quando giochi contro di loro capita spesso che ti portano fare una partita diversa dalle altre ma sotto quel profilo non siamo mancati".