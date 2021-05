Juventus, Pirlo: “Non penso che sarò esonerato e non mi dimetto”

L'analisi amara del tecnico bianconero

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko interno contro il Milan: "In settimana avevo visto la squadra bene e in vista del match di stasera c'eravamo allenati con la giusta mentalità, la giusta concentrazione, vedevo una squadra viva, che era convinta di fare una grande partita. E' sempre così contro i rossoneri e in più era uno scontro diretto per la Champions, invece purtroppo non è stato così. Avevamo iniziato anche abbastanza bene, poi piano piano alcuni episodi l'hanno cambiata e ci siamo un po' disuniti e quindi poi il risultato finale è diventato questo. E' difficile spiegarselo adesso, ci saranno tante componenti che non sono andate, perchè quando perdi 3-0 una gara così importante vuol dire che tante cose non hanno funzionato. Però adesso sarebbe troppo facile parlarne, bisognerebbe rivedere la partita, parlare con i ragazzi, poi a freddo ci sarebbero delle considerazioni diverse".