Juventus, Pirlo: “Peccato non avere una panchina lunga. Inter? Sarà una lunga rincorsa”

La Juventus travolge lo Spezia grazie a un finale superlativo. I bianconeri si impongono per 3-0 e provano a rientrare su Inter e Milan, intente a provare la fuga.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Fisicamente abbiamo faticato. La stanchezza si fa sentire dopo tante gare con gli stessi uomini. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma nella ripresa con giocatori freschi siamo riusciti a imporci. Speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno. McKennie riesce a tenere 45 minuti, poi il dolore comincia a farsi sentire. De Ligt? L’infortunio non sembra niente di serio. Su palla libera, loro non scappavano tanto e quindi potevamo aggredire gli spazi. Giocando con gli esterni alti e larghi, ci serve gente in area per avere più soluzioni. Bernardeschi? Non è la prima partita che gioca da terzino. Deve migliorare in difesa, ma ha una discreta gamba. Si sta applicando e in certe partite può ricoprire questo ruolo. Posso fare pochi cambi ultimamente. Avere più giocatori a disposizione potrebbe aiutare a fornire cambi utili e produttivi. Dobbiamo migliorare in tutto, recuperando energie fisiche e mentali. Per il resto si può sempre migliorare. Inter? Sarà una lunga rincorsa. Loro hanno un gioco collaudato, mentre noi abbiamo iniziato un percorso quest’anno”.