Juventus, Pirlo: “Pensiamo all’Inter e sarà una grande partita”

Il commento del tecnico bianconero dopo il 3-1 al Sassuolo

Il successo contro il Sassuolo dà più speranze alla Juventus di conquistare il quarto posto anche se la squadra di Pirlo tra tre giorni dovrà battere l'Inter. Con il Sassuolo sblocca Rabiot, e Ronaldo e Dybala segnano il loro 100° gol in bianconero. Rete emiliana di Raspadori. Il commento a fine partita del mister bianconero: “Ho visto i ragazzi molto concentrati che hanno messo alle spalle la sconfitta contro il Milan. Contro il Sassuolo per mezz’oretta quasi di attesa poi fatto una buona partita. Adesso ci ributtiamo a capofitto nelle prossime due partite. Non era facile riprendersi dopo la sconfitta dell’altra sera e siamo stati bravi a fare una partita di questo tipo contro il Sassuolo. Adesso c'è l'Inter e sarà una grande partita ma noi dobbiamo vincere e non abbiamo altre possibilità. Con Buffon nessun problema e non so come sono uscite certe notizie”.