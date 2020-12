Juventus, Pirlo: “Per battere il Parma bisogna trovare subito energie fisiche e mentali”

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale, La Juventus si appresta a sfidare il Parma, sabato alle ore 20.45. Il tecnico Andrea Pirlo non avrà a disposizione Paulo Dybala per affaticamento alla coscia destra ma vuole portar via dal Tardini i tre punti con la bocca di fuoco offensiva che ha in organico. Il mister intervistato da Juventus Tv alla vigilia del match ha detto: “Ho ancora un po’ di rabbia, avevamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario. C’è rammarico per non aver sfruttato le occasioni da gol e non aver portato a casa i tre punti. La cosa positiva è che fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche in una partita intensa come quella contro i nerazzurri. Abbiamo giocato al loro stesso livello, a tratti anche superiore, e questo aspetto non mi preoccupa -riporta Sport.Sky.it. Certamente sarà importante recuperare energie alla svelta, visto che abbiamo giocato tre giorni fa”.

PARMA – “Giochiamo contro una squadra che ha cambiato diversi moduli, ma che ora sta facendo bene. Hanno fatto risultato su campi difficili come Genova o a San Siro con il Milan. Bisogna stare attenti, dovremo essere bravi dopo tre giorni a trovare le giuste energie fisiche e mentali. Liverani? Da giocatore era bravissimo tecnicamente e anche a livello di intelligenza. Da allenatore propone le stesse idee, ha fatto benissimo a Lecce e anche adesso a Parma sta dimostrando il proprio valore con una squadra nuova e una società nuova. Anche lui ha bisogno di un po’ di tempo“.