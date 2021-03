Juventus, Pirlo perde Demiral per 20 giorni

Andrea Pirlo perde un difensore in vista del match con il Cagliari ma anche per i prossimi 20 giorni. Si tratta di Marih Demiral che si è fatto male martedì scorso durante il match contro il Porto di Champions League. Il difensore turco ha accusato dei problemi alla coscia destra e gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale, come comunicato dalla società bianconera sui propri canali ufficiali. Il comunicati della Juventus:

La Juventus, dopo un giorno di stacco, è tornata a lavorare al Training Center. Adesso tutte le energie del gruppo saranno sul campionato, a partire dalla trasferta di domenica a Cagliari. Nella tarda mattinata il gruppo si è ritrovato per una sessione focalizzata su esercitazioni in campo e possessi palla.