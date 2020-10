Juventus, Pirlo ritrova Ronaldo e avverte: “Non siamo reattivi come vorrei”

Vincere per tornare a puntare alla vetta della classifica. Tre punti utili anche per dimenticare la striscia senza vittorie. La trasferta contro lo Spezia diventa un appuntamento importante per la Juventus. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta interna in Champions contro il Barcellona. Il tecnico Andrea Pirlo analizza la situazione in conferenza stampa: “Ci manca reattività in fase di recupero palla. In fase difensiva abbiamo subito poco finora, ma è chiaro che se vuoi un gioco più offensivo devi rischiare di più. Stiamo lavorando sulla riaggressione, a centrocampo ci vuole amalgama tra giocatori e ci vuole tempo per capirsi. Deve scattare bene in testa che se non riprendiamo subito il pallone andiamo in difficoltà in fase difensiva. Non sono sorpreso delle pressioni, ho giocato per vent’anni e sono abituato, anzi le critiche mi fanno venire voglia di fare sempre meglio e continuare per la mia strada. Sono tranquillo e continuerò a fare il mio lavoro fino in fondo. E’ normale che non ci sia fluidità di gioco, però siamo contenti dell’approccio dei giocatori e della voglia di mettersi a disposizione, anche se non dei risultati”.

RONALDO PRESENTE

Quindi Pirlo si sofferma sui recuperi, a partire da Ronaldo: “Cristiano è negativo anche al secondo tampone, sta bene e partirà con la squadra. Non credo che sarà titolare, vedremo come starà. Però è talmente importante che lo portiamo con noi. Qualcuno ha fatto tante partite, Ramsey non è ancora al meglio, però lo portiamo lo stesso con noi. Davanti ci sarebbe qualcuno che dovrebbe riposare, ma devono giocare per forza. Per Dybala è solo una questione fisica, vi avevo detto che non era al 100 per cento. Ha bisogno di lavorare e di giocare, il rinnovo non c’entra, lui pensa solo ad allenarsi e a fare bene per la Juventus. De Ligt deve aspettare ancora una settimana, dal consulto con l’ortopedico è emerso che sta andando tutto bene, ma si procede per gradi. Bonucci ieri ha fatto lavoro a parte e oggi si è allenato con la squadra, quindi ci sarà. Chiellini non è convocato, sta continuando il suo lavoro di recupero, non ci sono problemi ma non vogliamo correre rischi”.