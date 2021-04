Juventus, Pirlo: “Ronaldo ci teneva a segnare. Ecco il voto alla mia stagione”

La Juventus supera il Genoa e piazza uno scatto importante nella lotta per la zona Champions. Decisive le reti di Kulusevski, Morata e McKennie.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra: “Avevamo interpretato bene la gara. Sembrava tutto facile. A fine primo abbiamo subito un’occasione da gol per mancanza di concentrazione. Siamo entrati in campo per analizzare la partita. Non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Ronaldo ci teneva a segnare. I campioni vogliono sempre dare il meglio. Abbiamo perso punti per strada in partite che sembravano abbordabili. Oggi non è stato così. Siamo stati in controllo del gioco. Mi sento sotto esame tutti i giorni. Bisogna cercare di perfezionarsi. E’ normale che tutti gli allenatori siano sotto esame. Ho una passione enorme per il calcio fin da piccolo. Voglio cercare di migliorarmi. Mi do un 6 come voto alla stagione. Devo lavorare per fare meglio”.