Juventus, Pirlo: “Ronaldo ci teneva a segnare. Stiamo arrivando al livello che volevo”

La Juventus torna a far paura a tutte le pretendenti. I bianconeri strapazzano il Parma con un sonoro 4-0 e mettono nel mirino la prima posizione occupata dal Milan in classifica.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo si sofferma sulla gara del Tardini ai microfoni di DAZN: “Ronaldo era giustamente arrabbiato per l’errore dal dischetto. Abbiamo dovuto prepararci in fretta alla partita di stasera. Ci teneva a fare gol. Meglio se su azione come stasera. Sono soddisfatto, non eravamo contenti di mercoledì. Avevamo fatto una bella prestazione, ci dispiaceva per il risultato. Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino. Dovevamo recuperare anche la via del gol. Lo abbiamo fatto usando tutti i nostri elementi. Serviva una partita di collettivo. Stiamo raggiungendo quello che volevo io e quello che cercavano i giocatori. Recuperiamo in fretta la palla. Stiamo crescendo di partita in partita. E’ entrato bene questo spirito. Dobbiamo essere quelli di stasera, a Barcellona come a Parma. Dobbiamo giocarci la partita, aggredendo alti e avendo il dominio della gara”.