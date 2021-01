Juventus, Pirlo: “Siamo cresciuti in autostima, ma è presto per guardare la classifica. Sappiamo gestire la pressione”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la partita giocata contro il Sassuolo: “Dybala ha subito un trauma al collaterale, valuteremo nei prossimi giorni. McKennie aveva già avuto un problema ieri e oggi ne ha risentito. Per noi era importante dare continuità, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto con voglia e carattere, siamo cresciuti in autostima. Dopo il pareggio subito siamo andati un po’ in difficoltà, anche se poi abbiamo trovato le due reti finali. Siamo abituati a giocare certe partite, abbiamo grandi campioni. Abbiamo la pressione di vincere tutte le partite, anche se ora non ci deve interessare la classifica, tra qualche mese vedremo a che punto siamo arrivati”.