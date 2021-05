Juventus, Pirlo: “Tante difficoltà con l’Inter ma missione compiuta”

L'analisi del tecnico bianconero dopo il successo contro i campioni d'Italia

La Juventus si assicura i tre punti nel Derby d'Italia contro l'Inter grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alla doppietta di Juan Cuadrado. Mister Andrea Pirlo, ha commentato così il 3-2 dell'Allianz Stadium. «Per noi era importante vincere per continuare a sperare. Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di conquistare i tre punti stasera e l'abbiamo fatto nonostante qualche difficoltà. Avessimo avuto la voglia e la determinazione di queste ultime partite staremmo parlando di altro, ma quando arrivi a giocarti un quarto posto all'ultima giornata significa che qualcosa è mancato. Il gruppo, però, ha ancora tanto da dare e sono convinto che con questo organico si possa lavorare bene. Non abbiamo ancora pensato alla Coppa Italia, eravamo concentrati su questa gara, la cosa principale ora sarà recuperare le forze per arrivare a mercoledì nella condizione migliore. Cristiano? Era contento».