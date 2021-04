Juventus, Pirlo verso l’Atalanta: “Cristiano Ronaldo non ci sarà”

Il tecnico in conferenza stampa

Sul momento dei suoi: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana spando che l'Atalanta ha delle caratteristiche particolari. Gioca un calcio magari diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo attuato delle contromosse. Abbiamo lavorato con intensità in settimana, sono fiducioso", ha esordito Pirlo. Su chi giocherà: "Abbiamo delle defizioni, anche importanti. Cristiano Ronaldo non sarà della partita, non è riuscito a recuperare da un problema al flessore. Non si sentiva in grado di poter spingere come negli ultimi giorni di allenamento e abbiamo preferito non rischiare".