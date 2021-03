Juventus, Pirlo: “Vinciamo per mettere pressione all’Inter. Match col Sassuolo? Nerazzurri fortunati”

La Juventus si prepara a tornare in campo, domani i bianconeri sfideranno il Benevento di Inzaghi reduce da una serie di partite poco soddisfacenti. Pirlo ha presentato così il match in conferenza stampa: “È una gara particolare e importante che arriva prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi, ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, servirà molta attenzione”. Pirlo spera di recuperare presto alcune pedine per proseguire nella rincorsa scudetto: “Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra, ma aspettiamo. Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se partirà dall’inizio. Fuori ci sono Demiral, Ramsey e Alex Sandro che non è riuscito a recuperare”. Il mister bianconero parla anche del rinvio di Inter-Sassuolo: “Siamo stati informati e abbiamo accettato. Sono state fatte delle cose diverse in questo caso rispetto ad altri. Capita purtroppo in un momento positivo per l’Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati. Noi domani vogliamo vincere per provare a mettere loro pressione. Ronaldo ha un altro anno di contratto e siamo felici che rimanga con noi anche nella prossima stagione. Ora siamo concentrati solo per il finale di campionato, vogliamo finire alla grande”.

