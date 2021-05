Juventus, Pirlo: “Vittoria arrivata con fatica e orgoglio”

Le parole del tecnico bianconero dopo il 2-1 all'Udinese

La doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale regala alla Juventus tre punti preziosi sotto la pioggia di Udine. I bianconeri, con questa vittoria, toccano quota 69 punti in classifica, raggiungendo Milan e Atalanta. Mister Andrea Pirlo ha commentato così la gara: «Questa vittoria è arrivata con fatica e orgoglio ed era molto importante anche alla luce dei risultati del pomeriggio. Ci eravamo complicati la vita per una disattenzione, ma c'era grande voglia di portare a casa il risultato, voglia che si è vista fino all'ultimo ed era la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione in Champions: il gruppo c'è, è forte e ha voglia di lottare per raggiungere i suoi obiettivi. La squadra è unita, l'abbraccio finale lo dimostra, ma deve essere solo l'inizio perché mancano ancora partite importanti. Faccio i complimenti all'Inter e a Conte, hanno fatto un grandissimo campionato e l'hanno meritato. Per noi adesso si chiude un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi, se ne apre un altro e vogliamo tornare a lottare per lo scudetto».