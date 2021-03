Juventus, Pirlo: “Vittoria arrivata nonostante le assenze. Per noi era una finale”

La Juventus non sbaglia: la Lazio si arrende al cospetto dei campioni d’Italia in carica per 3-1. I bianconeri tornano a sperare di inserirsi nella lotta per lo scudetto, anche se il gap rispetto all’Inter resta importante.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo commenta la prestazione della Juventus ai microfoni di Dazn: “Tutto è partito con un nostro errore. Abbiamo spalancato il gol alla Lazio. Nonostante le tante assenze, abbiamo disputato una buona gara. C’eravamo preparati alla partita di stasera, come se fosse una finale. Abbiamo dimostrato grande abnegazione e professionalità. La cosa più importante erano i tre punti. La cosa che mi è piaciuta di più era la reazione in un momento importante. Oggi abbiamo iniziato la partita con venti minuti di ritardo ma era normale perché in molti erano fuori posizione e tanti al rientro. Quando si va sotto contro una squadra esperta come la Lazio, non è mai facile. Era uno scontro importante della classifica”.