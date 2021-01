Juventus, Pirlo: “Vittoria importante, Dybala aveva bisogno del gol. Dal mercato…”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo analizza la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di DAZN: “Stasera non abbiamo visto la miglior Juventus, all’inizio siamo stati un po’ timorosi e ci siamo fatti spaventare dalla velocità dei loro attaccanti. Piano piano siamo cresciuti e nella ripresa abbiamo fatto meglio. Dybala? Noi abbiamo bisogno di lui e viceversa, volevamo che facesse gol e l’abbiamo tenuto in campo per questo. Abbiamo voluto la vittoria a tutti e costi e l’abbiamo ottenuto. Ramsey? Va un po’ dosato per farlo tornare al top, mentre per Morata vedremo giorno per giorno. Mercato? A gennaio è sempre difficile muoversi, magari però possiamo trovare un attaccante che possa tornarci utile”.