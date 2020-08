Juventus, Pirlo: “Voglio un calcio propositivo. Su Dybala…”

Prima esperienza in panchina e tanta voglia di fare bene. Andrea Pirlo nel giro di pochi giorni si è trovato sulla panchina dell’ultima squadra italiana con la quale ha giocato e vinto. L’ex centrocampista arriva dopo un anno complicato con Sarri e cercherà di dare alla Juventus il bel gioco mai visto quest’anno.

LE PAROLE DI PIRLO

Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Voglio portare un po’ di entusiasmo, quel che è mancato nell’ultimo periodo. Voglio proporre un calcio propositivo, con padronanza del gioco come ho detto ieri ai ragazzi. A loro ho detto due cose: la prima è che bisogna sempre avere il pallone, la seconda è che va recuperato velocemente. Sono le prime due cose di tattica che ho detto e in cui credo. Sono le cose più importanti a livello mentale da far entrare alla squadra. Modulo? Possiamo giocare a quattro o a tre, difendendoci a quattro e impostando a tre. Ho voglia di gente che abbia voglia di attaccare e di riconquistare il pallone quando non ce l’ha. Deve venire naturale in partita: tenere palla e aver voglia di recuperarla velocemente. I ragazzi lo sanno, hanno le caratteristiche per farlo, il modello potrà variare di gara in gara”. Non poteva mancare poi la domanda sul futuro di Paulo Dybala: “Non è mai stato sul mercato, siete voi che mettere queste voci in giro. Per me è importante come gli altri, appena rientrerà, farà parte del progetto“.