Juventus, Pjanic: “La nostra una maglia pesante, dobbiamo essere all’altezza del simbolo che portiamo sul petto”

Amara sconfitta per la Juventus in Supercoppa. I bianconeri, a Riad, sono stati battuti per 3-1 dalla Lazio, che ha così bissato il successo ottenuto in campionato poche settimane fa. A commentare il ko, direttamente sul proprio profilo Instagram, è intervenuto il centrocampista Miralem Pjanic.

RESPONSABILITA' – "Abbiamo grandi responsabilità perchè indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti #FinoAllaFine".