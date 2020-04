Juventus, Pjanic: “Mi manca Torino. E’ una situazione pazza”

Come altri suoi compagni di squadra, anche Miralem Pjanic è tornato in patria per passare la quarantena in famiglia. Il centrocampista bianconero si allena da casa e nel tempo libero, come tanti altri, concede delle dirette Instagram durante le quali risponde alle curiosità dei tifosi. Mercoledì l’ex Roma ha condiviso la sua diretta con Mehdi Benatia.

MALINCONIA – Pjanic ha ammesso senza giri di parole di avere nostalgia della città piemontese: “Mi manca Torino, mi manca il calcio, mi manca allenarmi, è una situazione pazza e lunga. Ma bisogna restare a casa. Sono qui a casa, c’è solo la pace e il lavoro. C’è solo il tennis qui, batto tutti. Spero che stiate tutti bene”. Più tardi Benatia è intervenuto scherzando con Federico Balzaretti, inseritosi anche lui nella chiacchierata: “Il gol nel derby con la Lazio? Mamma mia, i brividi”.