Juventus, Pjanic: “Mi sento in fiducia e sto bene, ci divertiamo e saremo ancora più forti…”

Ancora decisivo, ieri sera nel 2-0 contro il Bologna, Miralem Pjanic, che ha cominciato alla grande la sua quarta stagione con la maglia della Juventus. Il bosniaco classe 1990 racconta di sentirsi molto bene con mister Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Mi sento bene, in fiducia e nel pieno della maturità. Mi sento completo e sto lavorando per essere fra i migliori al mondo, la squadra riesce ad esprimersi al meglio e mi diverto tantissimo. I gol fanno sempre piacere, ma essere primi sia in campionato che nel girone di Champions è impagabile, serve continuare così per aumentare il distacco sulle altre. Sarri chiede di pressare più che si può, così da creare tante occasioni, pian piano stiamo assimilano le sue idee: la squadra si diverte e diventerà ancora più forte. Buffon? La sua presenza è determinante, è un leader assoluto, il numero uno di tutti i tempi nel suo ruolo”.