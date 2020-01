Juventus, Pjanic non si fida: “Il Napoli è sempre il Napoli…”

Big match in programma domenica sera allo stadio San Paolo. Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, sfiderà la Juventus capolista. Una gara che il centrocampista bianconero Miralem Pjanic, ai microfoni di Sky Sport, ha così presentato.

NAPOLI – “Sarà una partita difficile, il Napoli è sempre il Napoli. Sono una bella squadra, vengono da una grande partita in Coppa Italia e hanno un allenatore preparato. Per ottenere la vittoria dovremo dare tutto. Il campionato è ancora lungo, abbiamo perso dei punti contro squadra di seconda fascia, non c’è niente di scontato”.

