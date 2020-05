Juventus, Pogba più lontano secondo Paratici: “Poche squadre possono pagarlo”

Si avvicina il momento del calciomercato e anche la Juventus inizia a programmare le sue strategie. I bianconeri dovranno fare i conti con le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Difficile pensare a spese pazze. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha fatto il punto sui piani della Vecchia Signora ai microfoni di Sky Sport: “Paul Pogba è un grandissimo calciatore, ma questo tipo di profili adesso avrà meno squadre disposte a pagarlo. In Italia ci sono Chiesa, Tonali, Castrovilli, calciatori italiani bravi che attraverso la Nazionale stanno ottenendo una vetrina importante”.

HIGUAIN – Poi un commento sulla vicenda di Gonzalo Higuain, tornato presto in Argentina: “Quando è partito era molto preoccupato in generale, ma sono cose sue private. E’ un ragazzo molto sensibile e speciale, siamo legati a lui. Sta giocando benissimo, speriamo continui con noi anche nell’ultimo anno di contratto”.

RINNOVI – Infine Paratici si sofferma sulla questione dei rinnovi: “Per quanto riguarda Buffon e Chiellini siamo in dirittura d’arrivo. Per quanto riguarda Dybala, stavamo parlando ma abbiamo interrotto i discorsi per via di questo caos. La nostra volontà è che Paulo resti il più a lungo possibile”.