Juventus, presentata la quarta maglia: “Un’opera d’arte…”

Arriva il nuovo kit

"Kit gara Kobra 2021-22. Immergiti nell’arte di Kobra e vivi i valori che da sempre ci contraddistinguono: indossa il 4th Kit 21/22! Nato da una collaborazione con lo street artist brasiliano, l’arte e il calcio si fondono in un unico imperdibile capo!". Questo quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus a proposito della quarta maglia presentata oggi dal club torinese.

Dopo i rumors delle scorse ore, è diventata ufficiale la quarta divisa per questa annata in collaborazione con Adidas ed Eduardo Kobra. Si tratta di una vera e propria "opera d'arte", come la definisce la Juventus sui propri canali ufficiali.